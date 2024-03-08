وزير خارجية تركيا: الأوضاع في غزة متردية وتستدعي تحركا عاجلا لإنهاء معاناة الأبرياء

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن الأوضاع في قطاع غزة متردية، وتستدعي تحركا عاجلا لإنهاء معاناة الأبرياء.

وأشار -أثناء لقائه نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن بواشنطن، اليوم الجمعة، خلال اجتماع الآلية الاستراتيجية التركية الأمريكية على مستوى وفدي البلدين- إلى أن العديد من التطورات الإقليمية المهمة تحدث بالوقت نفسه، وفي مقدمتها الإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل في غزة.وأضاف أن "الوضع المتردي في غزة يستدعي منا التركيز عليها. المجتمع الدولي لم يتمكن من وقف معاناة الأبرياء. الناس في غزة بحاجة ماسة للمساعدات الإنسانية".وأكد ضرورة العمل الجاد من قبل الولايات المتحدة وبقية الدول من أجل ضمان إعلان وقف إطلاق النار وتأمين المساعدات الإنسانية لغزة دون انقطاع.