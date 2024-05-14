أبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يوم الثلاثاء على توقعاتها بشأن نمو الطلب العالمي على النفط في العام الحالي عند 2.2 مليون برميل يوميا دون تغيير عن التقديرات الصادرة في الشهر الماضي.

كما توقعت أوبك في تقريرها الشهري أن يظل نمو الطلب العالمي على النفط في 2025 قويا عند 1.8 مليون برميل يوميا على أساس سنوي دون تغير أيضا عن توقعات الشهر الماضي.

وقالت إن الاقتصاد العالمي أبدى متانة في الربع الأول من العام الجاري، مع إظهار اقتصادات رئيسية نموا مستقرا تجاوز التوقعات الأولية في حالات بعينها، مضيفة أنه بينما يشير ذلك إلى مسار إيجابي، لا تزال هناك بعض التحديات.

وذكرت أنه من المتوقع أن يبلغ نمو الطلب على النفط في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حوالي 300 ألف برميل يوميا في 2024، بينما من المتوقع أن ينمو الطلب على النفط من خارج المنظمة بنحو 200 ألف برميل يوميا.

وتوقعت أن تنمو إمدادات السوائل من الدول غير الأعضاء في تحالف أوبك+ بواقع 1.2 و1.1 مليون برميل يوميا في 2024 و2025 على الترتيب، وذلك بشكل رئيسي من الولايات المتحدة وكندا والبرازيل والنرويج.

بينما قالت إن إنتاج النفط من دول أوبك+ انخفض في أبريل نيسان بواقع 246 ألف برميل يوميا على أساس شهري ليبلغ 41.02 مليون برميل يوميا وفقا للمصادر الثانوية المتاحة.

وقالت المنظمة إن الطلب على نفط تكتل أوبك+ من المتوقع أن يبلغ نحو 43.2 مليون برميل يوميا في 2024 ما يزيد بواقع 0.9 ملين برميل يوميا عن المستويات المقدرة لعام 2023. وأضاف التقرير أن الطلب على نفط دول أوبك+ في 2025 سيبلغ 44 مليون برميل يوميا دون تغيير عن تقديرات الشهر الماضي لكن بزيادة 0.8 مليون برميل يوميا عن التقديرات الخاصة بالعام الجاري.

ويضم تكتل أوبك+ منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين رئيسيين بينهم روسيا.



