الحوثيون: غارات جوية سعودية تستهدف صنعاء وريف تعز

أفادت قناة “المسيرة" الفضائية الناطقة باسم الحوثيين، اليوم الاثنين، بأن غارات جوية "سعودية" استهدفت مناطق في صنعاء، إضافة إلى ريف تعز "ما أدى إلى أضرار كبيرة في الممتلكات".

وقالت القناة إن "غارة استهدفت حياً سكنياً في منطقة خط المطار بمديرية الثورة في العاصمة صنعاء"، كما تحدثت عن غارة أخرى استهدفت مديرية همدان بمحافظة صنعاء، دون تقديم تفاصيل إضافية عن طبيعة الأهداف أو حجم الأضرار الناجمة عنها.

وفي محافظة تعز، ذكرت "المسيرة" أن غارة جوية "استهدفت عمارة سكنية وسط مدينة التربة، التابعة لمديرية الشمايتين"، مشيرة إلى أن القصف "خلف أضراراً كبيرة في الممتلكات".

ولم يعلن حتى الان عن وقوع ضحايا أو إصابات جراء الغارات، كما لم يصدر تعليق فوري من الجانب السعودي حول هذا القصف.

ويأتي هذا في ظل تصاعد التوتر العسكري بين الحوثيين والسعودية، وتبادل التهديدات والهجمات بين الجانبين، وسط مخاوف من اتساع نطاق المواجهات وانعكاساتها على المدنيين والمنشآت الحيوية في اليمن والسعودية.