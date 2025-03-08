60 ألفا يؤدون العشاء والتراويح في الأقصى

أدى عشرات آلاف المصلين، مساء اليوم السبت، صلاة العشاء والتراويح في اليوم الثامن من شهر رمضان، في المسجد الأقصى المبارك.

وقالت دائرة الأوقاف الاسلامية في القدس، أن 60 الف مصل ادوا صلاة العشاء والتراويح في اليوم الثامن من شهر رمضان المبارك في المسجد الأقصى رغم البرد.

واعتقلت شرطة الاحتلال الاسرائيلي، الصحفي أحمد جلاجل من ساحات المسجد الاقصى، اليوم بعد الافطار، واقتادته إلى مركز الشرطة.

وكانت شرطة الاحتلال اعتقلت الصحفي أحمد جلاجل يوم الاربعاء الماضي من منزله في حي الثوري بسلوان، واخلت الشرطة سبيله من مركز "عوز" في جبل المكبر، بعد توقيفه لعدة ساعات.

وتواصل مخابرات الاحتلال سياسة إبعاد المصلين عن المسجد الأقصى، إذ سلمت اليوم الشقيقين مالك وعمر محيسن من مخيم شعفاط، قراراً بالإبعاد المسجد الأقصى لمدة 6 أشهر ، بحسب وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا".

وما زالت قوات الاحتلال تفرض حصارا حول البلدة القديمة والمسجد الأقصى، من خلال نصب عشرات السواتر الحديدية بالمكان، واوقفت العشرات من الشبان وفحصت هوياتهم ومنعت آخرين من الوصول للمسجد.