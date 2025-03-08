 حزب الله ينفي علاقته بالأحداث التي تجري في سوريا - بوابة الشروق
السبت 8 مارس 2025 7:25 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

حزب الله ينفي علاقته بالأحداث التي تجري في سوريا

د ب أ
نشر في: السبت 8 مارس 2025 - 5:46 م | آخر تحديث: السبت 8 مارس 2025 - 5:46 م

نفى حزب الله اللبناني في بيان، اليوم السبت، علاقته بالأحداث التي تجري في سوريا، داعياً وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نقل الأخبار.

وقال بيان صادر عن العلاقات الإعلامية في حزب الله إنه "تدأب بعض الجهات على الزجّ باسم حزب الله فيما يجري من أحداث في سوريا واتهامه بأنه طرف في الصراع القائم هناك".

وأضاف "ينفي حزب الله بشكل واضح وقاطع هذه الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة ويدعو وسائل الإعلام إلى توخّي الدقة في نقل الأخبار وعدم الانجرار وراء حملات التضليل التي تخدم أهدافًا سياسية وأجندات خارجية مشبوهة".

وكانت اندلعت اشتباكات يوم الخميس الماضي بين القوات الحكومية السورية ومجموعات مسلحة من أنصار الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، في مناطق الساحل السوري. وأسفرت عن مقتل وجرح العديد من الأشخاص.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك