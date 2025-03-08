نجح مسلسل "الشرنقة"، في تحقيق ردود فعل واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رغم عرضه على منصة "watch it" الرقمية وليس على قنوات عامة كغيره من المسلسلات، وأصبح اسمه من الأسماء الأكثر رواجا عبر موقع "فيسبوك"، بعد أن أثار حالة جدل كبير بين مشاهديه، حيث إن أحداثه تتسم بالإثارة والتشويق.

ويشهد مسلسل "الشرنقة"، عودة السيناريست عمرو سمير عاطف للدراما التليفونية بعد غياب 5 أعوام، منذ أن قدم آخر أعماله "النهاية" بطولة الفنان يوسف الشريف، وتتسم معظم أعمال عمرو بأنها تدور غالبا في أجواء مليئة بالألغاز والغموض، وتدفع المشاهد للترقب دائما، وهو ما تكرر مع مسلسل "الشرنقة" الذي نجح في إثارة حالة جدال كبيرة بين مشاهديه.

وكتبت إحدى مستخدمي مواقع السوشيال ميديا: "مسلسل الشرنقة أكتر مسلسل متميز ومختلف السنة، الفكرة حلوة والسيناريو مكتوب حلو أوي والممثلين هايلين، والحوار كمان هايل ومفيش ولا مشهد في غير مكانه والمسلسل شدني من أول حلقة".

وكتب آخر: "مسلسل الشرنقة عظيم، يقدم تجربة درامية غنية، تحمل أبعادا فلسفية ودراسة عميقة عن الإنسان المعاصر، وكيف يمكن للطموح غير المحسوب أن يتحول للعنة".

ووصف ثالث، بأن مسلسل "الشرنقة" هو الأفضل في النصف الأول من موسم رمضان هذا العام، قائلا: "بعد الوصول للحلقة السابعة وخلاص وصلنا لنص المسلسل تقريبا، فمسلسل الشرنقة هو أفضل عمل في النصف الأول من رمضان بشكل واضح، كتابيا ممتاز مفيش أي شيء غير منطقي، الخيوط مترابطة استغلالها ممتاز التنقل في الزمنين والشخصيتين أكثر من ممتاز".

وأضاف: "أداء الممثلين بلا استثناء كلهم جيد جدًا، وإخراج محمود عبدالتواب والتصوير ممتازين جدا، والموسيقى خصوصا تتر المسلسل حلوين، حتى الأغنية اللي دخلت الحدث جميلة جدا بصوت سمر طارق".

وتابع: "تحية كبيرة حقيقي لعمرو سمير عاطف المؤلف، ومحمود عبدالتواب المخرج، شيء جميل جدا حقيقي، والمنتج تامر مرتضى اللي مش جديد عليه صناعة عمل ممتاز، وفعلا محافظ على أساسيات صناعة عمل فني كويس، مسلسل الشرنقة بدون ما حلقة تجلي في ريتمها أو يكون فيها مشاكل كتابية أو حتى إخراجية بينفرد بصدارة الدراما في النص الأول".

وأشار أحد مستخدمي السوشيال ميديا، إلى أن مسلسل "الشرنقة" الأول الذي ناقش قضية هامة خاصة باضطراب الهوية.

وقال: "في حدود علمي مفيش مسلسل مصري ناقش الاضطراب النادر ده بالشكل والحوار ده والحبكة دي والتصوير ده، حلو ودخل مزاجي جدا؛ لأنه بيحترم عقل المشاهد".

واستطرد: "والنبي لو مسروق محدش يقول".

وكتب الممثل الشاب محمود متولي، عبر حسابه بفيسبوك: "لو فاتك جملة اعرف إن فيه معلومة مهمة فاتتك، تداخل غريب وعجيب ومش مرتب بس متصل بشكل مرعب، وكأنك فعلا جوه شرنقة لا عارف تشوف بوضوح ولا عارف متشوفش، إنت شايف خيوط الشرنقة حاجبة عنك حاجات كتير".

وتابع: "مسلسل مكتوب بطريقة عظيمة تخليك طول الوقت بتتسائل وبتفكر ودماغك شغالة، موسيقى شادي مؤنس معبرة جدا، وصوت سمر طارق دافئ بشكل مش طبيعي ومميز، شكرًا للمؤلف الجميل اللي كان غايب عننا عود حميد وممتع للمؤلف عمرو سمير عاطف، شكرا لمحمود عبدالتواب على أنه قادر ينقل ده بصورة ممتعة، شكرا كل نجوم المسلسل قدام الكاميرا ووراها".

أما مصممة الأزياء ريم العدل فكتبت: "أحب أقول إن مسلسل الشرنقة عاجبني جدا".

وانضمت الفنانة منة جلال، لصفوف جمهور المسلسل، وكتبت عبر حسابها بفيسبوك: "إيه الجمدان بتاع مسلسل الشرنقة، في مسلسلات بتعمل في صمت دون أي كلام".

يذكر أن مسلسل "الشرنقة" من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبد التواب، وبطولة أحمد داود، وعلي الطيب، وصبري فواز، ومريم الخشت.

وتدور أحداثه حول محاسب شاب طموح يكتشف أعمالًا مشبوهة وغير قانونية بالشركة التي يعمل بها، ثم يدخل بسببها في صراعات وتحديات مصيرية، بينما يعيش حياة أخرى موازية تجعله غير مدرك لما يعيشه، فيحاول البحث عن ذاته وفهم حقيقة ما يدور حوله.