الخارجية الأمريكية: سنواصل العمل على علاقتنا الاقتصادية مع أيرلندا

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة "ستواصل العمل على" علاقتها الاقتصادية مع أيرلندا، ورفض توضيح ما إذا كان قد تمت مناقشة اختلال التوازن التجاري بين البلدين في اتصال رفيع المستوى.

ويأتي هذا بعدما قال نائب رئيس الوزراء الأيرلندي سيمون هاريس إن اختلال التوازن التجاري بين الولايات المتحدة وأيرلندا "لم تتم مناقشته على وجه التحديد" في اتصال مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.

وتوافقت رواية هاريس مع قراءة من الحكومة الأيرلندية للاتصال الهاتفي، والتي أشارت إلى الاستثمار في الولايات المتحدة ولكنها لم تذكر اختلال التوازن التجاري.

ويبدو أن هذا يتناقض مع تصريحات متحدثة باسم روبيو، والتي قالت إنه ناقش "أولوية الولايات المتحدة لمعالجة اختلال التوازن التجاري بين الولايات المتحدة وأيرلندا" مع وزير الخارجية والتجارة الأيرلندي.

وفي تصريح لوكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) يوم الجمعة، قال متحدث: "كسياسة، لا نكشف عن تفاصيل المناقشات الدبلوماسية".