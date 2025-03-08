جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي خروقاتها لملف وقف إطلاق النار بقطاع غزة في يومه الـ48.

وأكدت مصادر طبية، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 48,453 شهيدا، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من شهر أكتوبر 2023، بحسب وكالة سما الفلسطينية.

وأضافت المصادر ذاتها أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 111,860 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

وشيع الفلسطينون في رفح جثامين ثلاثة شهداء قضوا في قصفين منفصلين شرق رفح، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

كما أصيب فلسطينيان، بينهم طفلة، في تجدد إطلاق النار شرق خان يونس جنوب القطاع.

ويأتي ذلك فيما بدأ في 19 يناير الماضي تطبيق وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس، تم التوصل إليه بوساطة مصرية وقطرية وأمريكية.

وامتدت المرحلة الأولى من الاتفاق ستة أسابيع، وأتاحت عودة 33 من المحتجزين إلى إسرائيل بينهم ثمانية قتلى، فيما أفرجت إسرائيل عن نحو 1800 أسير فلسطيني كانوا في سجونها.

ومع نهاية المرحلة الأولى أواخر الأسبوع الماضي، طلبت إسرائيل تمديدها حتى منتصف أبريل، لكن حركة حماس أصرت على الانتقال إلى المرحلة الثانية التي من المفترض أن تضع حدا للحرب.