تزداد المنافسة على قمة الدوري المصري الممتاز اشتعالًا مع اقتراب الموسم من مراحله الحاسمة، في ظل صراع قوي بين الزمالك والأهلي وبيراميدز على صدارة جدول الترتيب.

ويتصدر الزمالك الترتيب برصيد 43 نقطة بعد خوض 19 مباراة، مع تبقي مباراتين للفريق قبل الدخول في مرحلة الحسم على لقب المسابقة.

ويلاحقه بيراميدز والأهلي في المركزين الثاني والثالث على الترتيب برصيد 40 نقطة لكل فريق، مع امتلاكهما مباراتين مؤجلتين، ما يزيد من حدة المنافسة على القمة.

ويأتي سيراميكا كليوباترا في المركز الرابع برصيد 38 نقطة بعد خوض 20 مباراة، ليظل ضمن دائرة المنافسة على المراكز المتقدمة.

وجاء ترتيب الدوري المصري على النحو التالي:

1- الزمالك – 43 نقطة – 19 مباراة

2- بيراميدز – 40 نقطة – 19 مباراة

3- الأهلي – 40 نقطة – 19 مباراة

4- سيراميكا كليوباترا – 38 نقطة – 20 مباراة

5- المصري – 32 نقطة – 19 مباراة

6- سموحة – 31 نقطة – 20 مباراة

7- وادي دجلة – 29 نقطة – 20 مباراة

8- إنبي – 27 نقطة – 19 مباراة

9- البنك الأهلي – 26 نقطة – 19 مباراة

10- زد – 26 نقطة – 19 مباراة

11- الجونة – 25 نقطة – 19 مباراة

12- بتروجت – 25 نقطة – 20 مباراة

13- مودرن سبورت – 23 نقطة – 19 مباراة

14- الاتحاد – 20 نقطة – 20 مباراة

15- غزل المحلة – 19 نقطة – 20 مباراة

16- طلائع الجيش – 19 نقطة – 19 مباراة

17- المقاولون العرب – 18 نقطة – 20 مباراة

18- حرس الحدود – 17 نقطة – 20 مباراة

19- كهرباء الإسماعيلية – 16 نقطة – 20 مباراة

20- فاركو – 15 نقطة – 20 مباراة

21- الإسماعيلي – 11 نقطة – 20 مباراة.