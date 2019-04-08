الخارجية الروسية: نتواصل مع جميع أطراف النزاع في ليبيا والأمم المتحدة

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوجدانوف اليوم الاثنين أن موسكو تتواصل مع جميع أطراف النزاع في ليبيا والأمم المتحدة.

وقال بوجدانوف في تصريحات للصحفيين - حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع نائب رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي أحمد معيتيق، مضيفا :"نحن نعمل مع غسان سلامة مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا، ونتواصل مع الجميع في الغرب والشرق والجنوب"، داعيا الجميع للحل السياسي للقضايا القائمة.

وكانت القيادة العامة للجيش الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر قد أعلنت يوم الخميس الماضي إطلاق عملية لتحرير العاصمة طرابلس من الجماعات المسلحة، والتي تتواجد بها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة فائز السراج.