برلماني: عزل قرية المعتمدية لم يكن سهلا على نفسية المواطنين

قال النائب علاء والي، عضو مجلس النواب عن دائرة كرداسة، إن قرار وضع قرية المعتمدية تحت الحجر الصحي لمدة 14 يومًا جاء بالتنسيق مع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أمس الثلاثاء، مشيرًا إلى أن الأمر لم يكن سهلًا على نفسية وأشغال وأوضاع المواطنين داخل القرية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن جميع الخدمات يتم توفيرها للأهالي داخل القرية، ذاكرًا أن وزارة التضامن الاجتماعي وزعت ألف وجبة ساخنة على غير القادرين والعمالة اليومية، إضافة إلى 500 كارتونة غذائية لغير القادرين اليوم.

وأشار إلى تجهيز سيارات إسعاف لأي أمر طارئ على المداخل والمخارج للقرية، لافتًا إلى توفير طارق عامر، محافظ البنك المركزي، سيارة ATM ونقل الأموال عبر السيارات المصفحة إلى الماكينة حتى يتمكن الأفراد من الصرف.

وأوضح عضو مجلس النواب أنه تقرر فرض الحجر الصحي على القرية بعد ظهور أربع حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» داخل مأتم وفرح، إضافة إلى خمس إصابات أخرى، متابعًا أن الحالات الأربع الأولى توفى منها ثلاث والأخيرة موجودة في العناية المركزة.

وذكر أن وزارة الصحة والسكان حصرت المخالطين للحالات الإيجابية والبالغ عددهم 200 مخالطًا، معقبًا: «كان لابد من فرض الحظر حتى لا تتوسع الدائرة؛ لأن القرية يقطن بها نحو 100 ألف نسمة».

وأشاد «والي» بدور الشباب في دائرة كرداسة في توصيل الطلبات إلى منازل كبار السن دون الحصول على أجر، وإحضار الخضروات إلى القرى المختلفة وبيعها بسعر الجملة.