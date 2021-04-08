بريطانيا تدين منع سفير ميانمار في لندن من دخول مبنى السفارة

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انتقد وزير الخارجية البريطاني دومنيك راب جيش ميانمار، عقب منع دخول سفير ميانمار في لندن من دخول مبنى السفارة.

وكتب راب تغريدة قال فيها" ندين هذه الأعمال المتسلطة من جانب النظام العسكري في ميانمار في لندن أمس، كما إنني أحيي "كياو زوار مين" على شجاعته".

وأضاف" المملكة المتحدة مستمرة في الدعوة بإنهاء الانقلاب وأعمال العنف، والاستعادة السريعة للديمقراطية.

وتأتي هذه الخطوة بعد تحدث زوار مين ضد الانقلاب العسكري في ميانمارالذي وقع في الأول من فبراير الماضي.

وكان" زوار مين" قد تحدث ضد الانقلاب العسكري ، وطالب بالإفراج عن الزعيمة الفعلية للبلاد المحتجزة أون سان سو تشي.

وكان قد تم منع "زوار مين" من دخول السفارة بوسط لندن أمس الأربعاء.

وقال السفير إن جيش ميانمار يدير " انقلابا"، مضيفا لصحيفة تلجراف البريطانية" هم يرفضون دخولي لمبنى السفارة. هم يقولون إنهم تلقوا تعليمات من العاصمة لذلك يرفضون دخولي".

وأضاف: "هذا انقلاب. هذه المملكة المتحدة، نحن لسنا في ميانمار. هم لا يستطعيون فعل ذلك. الحكومة البريطانية لن تسمح بذلك وسوف ترون".

وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) أن وزارة الخارجية البريطانية لم تتلق أي إشعار رسمي بشأن إنهاء منصب السفير عبر القنوات الدبلوماسية الملائمة.

وقالت مصادر لـ (د.ب.ا) إن بريطانيا تتواصل مع القائم بالأعمال بالسفارة.