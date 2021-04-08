هيئة تمويل العلوم: إنشاء معمل وطني لبحوث الفيروسات الخميس 08 ابريل

قال الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار الدكتور ولاء شتا، إنه يتم حاليا تقييم المقترحات المقدمة للنداء الأول لإنشاء معمل وطني لبحوث الفيروسات من الدرجة الثالثة في مارس الماضي.



وأشار الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار -في تصريح صحفي اليوم الخميس- إلى أن المعمل الوطني لأبحاث الأمراض المُعدية سيتم تجهيزه وتزويده بالموارد البشرية والمادية المطلوبة لإجراء البحوث عالية الجودة، كما يستهدف بناء قدرات وطنية في مجال الأمراض الوبائية والمعدية وإجراء الأبحاث الخاصة باللقاحات والتحاليل المتخصصة.



وأوضح أن هناك نداء مفتوحا جديدا أطلقته الهيئة لتمويل "مركز تميز في الحوكمة الحضرية القائمة على مشروعات عابرة الاختصاصات"، بهدف تطوير المناطق الحضرية غير المخططة من خلال التعاون بين الجامعات المصرية والمجتمع المحلي من أجل تطوير النماذج الاجتماعية والاقتصادية والرقمية، لإدارة وضبط النمو الحضري في مصر مع رسم خرائط باستخدام النماذج الرقمية.



وأكد الإعداد للنداء من خلال إعداد دراسة بناء على قواعد البيانات المتوفرة عن التخطيط العمراني والمناطق العشوائية في مصر، بمساعدة بنك المعرفة المصري، وسيتم تلقي المقترحات حتى 14 أبريل الجاري.