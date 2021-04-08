المئات يتظاهرون في مونتينيجرو ضد إدخال تعديلات على قانون الانتخابات

تظاهر المئات من القوميين من مونتينيجرو (الجبل الأسود)، أمام مبنى الحكومة في بودجوريتشا، اليوم الخميس، ضد التعديلات المخطط إدخالها على قانون الانتخابات.

وأفادت البوابة الإلكترونية لصحيفة "فيجيستي" بأن أنصار الرئيس ميلو جوكانوفيتش الموالي للغرب فجروا قنابل دخانية وألقوا ألعابا نارية مضيئة.

واندلع الاحتجاج بسبب خطط الحكومة الموالية لصربيا لمنح الجنسية للأجانب الذين يعيشون في مونتينيجرو، ومعظمهم من الصرب والروس، وحرمان مواطني مونتينيجرو في الخارج من حق التصويت.

ومن شأن هذا التعديل أن يعزز المعسكر الموالي للصرب في الدولة الصغيرة بالبلقان التي يبلغ عدد سكانها 600 ألف نسمة، ويرفض مؤيدو التعديل هوية دولة مونتينيجرو ويفضلون الوحدة مع صربيا المجاورة.

يشار إلى أن حكومة رئيس الوزراء زدرافكو كريفوكابيتش، الموالي للصرب وغير المنتمي لحزب، على خلاف مع الرئيس جوكانوفيتش، ولديه في البرلمان بأغلبية ضئيلة للغاية بواقع 41 من أصل 80 نائبا.