إغلاق الملاهي الليلية في بانكوك و40 إقليما لمدة أسبوعين لاحتواء تفشي كورونا

أصدرت السلطات التايلاندية قرارا اليوم الخميس، بإغلاق جميع أماكن الترفيه في 41 إقليما وتشمل بانكوك لمدة أسبوعين على الأقل، وذلك في ظل تفشي لفيروس كورونا مرتبط ببؤرة في منطقة ثونج لور.ي

ونقلت صحيفة بانكوك بوست عن تاويسليب فيسانيوثين، المتحدث باسم مركز إدارة الوضع الوبائي، القول اليوم الخميس إنه سوف يتم تطبيق قرار الاغلاق عندما يوقع رئيس الوزراء برايوت تشان اوشا القرار غدا الجمعة.

واتفق مسؤولو الصحة والأمن اليوم على أنه لا يوجد ضرورة لفرض إغلاق شامل. وقد اختاروا بدلا من ذلك " العلاج المحدد" في الأقاليم التي بها احتمالية لتفشي الفيروس.

ويأتي هذا القرار قبل عطلة سونجكران الأسبوع المقبل الأسبوع المقبل، حيث يسافر الملايين من المواطنين لقضاء العطلة مع أسرهم.

وقد ارتفعت حالات الاصابة الجديدة المرتبطة بالحانات والملاهي الليلية في منطقة ثونج لور من 291 حالة في 15 إقليما أمس الأربعاء إلى 504 حالات في 20 إقليما، بحسب بيانات مركز إدارة الوضع الوبائي، الذي يرصد العدوى منذ 22 مارس الماضي.

ومن المقرر أن يعلن اجتماع غد عن سياسة العمل من المنزل للوكالات الحكومية، كما سوف تشجع الشركات الخاصة على السماح للموظفين بالعمل في المنزل.

وقال مركز إدارة الوضع الوبائي اليوم إنه تم تسجيل 405 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينها 391 حالة عدوى محلية، ليبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس 30 ألفا و310 حالات.