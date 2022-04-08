الصحة تحذر من المضادات الحيوية: تأثير قاتل حال إساءة استخدامها



قال المتحدث باسم وزارة الصحة حسام عبدالغفار، إن الدراسات الحديثة أثبتت وجود تأثير قاتل، فى حال إساءة استخدام المضادات الحيوية على الصحة العامة للإنسان، مشيرًا إلى أن عدد الوفيات التى تسببها البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية أعلى بكثير من عدد الوفيات التى يسببها أمراض أخرى مثل الإيدز والملاريا.

وأضاف عبدالغفار، فى تصريحاته، بمناسبة اليوم العالمى للصحة، أن مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية وعدم تأثرها بها، يرجع للاستخدام المفرط وغير المبرر للمضادات الحيوية سواء للإنسان أو الحيوان، وأنه يجب أن تكون هناك وقفة تجاه الإسراف فى تعاطى المضادات الحيوية وإلا سنصل لمرحلة لا نجد فيها مضادات حيوية للتعامل مع البكتيريا.

وأكد عبدالغفار، أنه لا يجب بأى حال من الأحوال أن تصرف المضادات الحيوية إلا باستشارة الطبيب، ولا ينبغى أن يتم تبادلها بين أفراد الأسرة، مشيرا إلى أن المضادات الحيوية لا تعالج الفيروسات، ولابد من استكمال جرعة المضاد الحيوى التى وصفها الطبيب، حتى بعد التماثل للشفاء.

ونوه بأنه ضرورة الاتحاد من أجل الحفاظ على فاعلية المضادات الحيوية والتعامل معها بحرص، وذلك بعدم مشاركة المضادات الحيوية مع الآخرين، وعدم تناول المضادات الحيوية إلا بعد استشارة الطبيب، موضحا أن الإفراط فى تناول المضادات الحيوية قد يفقدها فاعليتها.

وقال عبدالغفار إن الدولة تقدم من خلال المبادرات الرئاسية والتأمين الصحى الشامل تغطية تأمينية تتميز بالجودة والعدالة والمساواة لكل المواطنين، وأن المبادرات الرئاسية تضمن تقديم رعاية صحية متميزة للمواطن ال مصرى فى جميع مراحله العمرية.