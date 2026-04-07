البحرين تحذر: صبر وضبط نفس دول الخليج أمام العدوان الإيراني لهما حدود

حذّر وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني الثلاثاء، من أن "الصبر" و"ضبط النفس" اللذين أبدتهما دول الخليج في مواجهة الهجمات الإيرانية لهما "حدود".

وقال للصحفيين بعد الفيتو الروسي والصيني في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع يهدف الى إعادة فتح مضيق هرمز: "لقد أبدت دولنا قدرا كبيرا من ضبط النفس والصبر في مواجهة العدوان الإيراني، ولكن لا يمكن لأحد أن يتوقع استمرار هذا الأمر إلى ما لا نهاية"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف: "لا يمكن تقييد حقوقنا بموجب القانون الدولي بسبب التقاعس، ولا يمكن التهرب من المساءلة بالتجاهل"، متعهدا مواصلة "اتخاذ جميع التدابير اللازمة" للدفاع عن سيادة دول الخليج استنادا الى حق الدفاع المشروع عن النفس.

واستخدمت روسيا والصين، اليوم الثلاثاء، حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار في مجلس الأمن بشأن مضيق هرمز.

وينص القرار المقترح على تخويل الدول الأعضاء استخدام "جميع الوسائل الدفاعية اللازمة والمتناسبة مع الظروف، في مضيق هرمز والمياه المجاورة، بما في ذلك المياه الإقليمية للدول المطلة على المضيق، لتأمين المرور وردع أي محاولات لإغلاقه أو عرقلته أو التدخل فيه بأي شكل من الأشكال".

كما يطالب القرار إيران بالتوقف الفوري عن جميع الهجمات على السفن التجارية في المضيق.

وصوّتت 11 دولة لصالح القرار، ورفضته روسيا والصين، بينما امتنعت كولومبيا وباكستان عن التصويت.