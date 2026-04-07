النيابة العامة تضبط 514 مخالفة سرعة لحافلات المدارس وتُحيل السائقين للتحقيق

كشفت أعمال الرصد والمتابعة في النيابة العامة، عن ضبط 514 مخالفة لحافلات المدارس على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك في إطار توجيهات المستشار النائب العام بالتصدي الحازم لمخالفات تجاوز السرعات المقررة قانونًا، لما تمثله من خطر بالغ على أرواح المواطنين، لا سيما الطلاب.



وأوضحت النتائج أن من بين هذه المخالفات، تم رصد 103 حالات تجاوزت السرعة القصوى المقررة بنسبة تزيد على 25%، و363 مخالفة تجاوزت فيها السرعة نسبة 50%، فضلًا عن 48 مخالفة جسيمة تخطت السرعة فيها نسبة 100% من الحد المقرر.

وعلى الفور، جرى إحالة قائدي تلك الحافلات إلى النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث باشرت النيابة العامة التحقيقات، وأمرت بإخضاع السائقين للتحاليل اللازمة للكشف عن تعاطي المواد المخدرة، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وفقًا لما تسفر عنه النتائج.

وأكدت النيابة العامة استمرارها في اتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه مثل هذه المخالفات، في إطار حرصها على حماية الأرواح وصون أمن المجتمع، مع إيلاء اهتمام خاص بسلامة الطلاب.



