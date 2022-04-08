«مستقبل وطن» يعلن انطلاق المسابقة الرمضانية لحفظ القرآن الكريم بقنا الأسبوع المقبل

أعلنت أمانة حزب مستقبل وطن، بمحافظة قنا، عن تنظيم فعاليات مسابقة الرمضانية الأكبر لحفظة القرآن الكريم السنوية، الأسبوع المقبل، لتجوب جميع مراكز المحافظة، وذلك تحت إشراف مديرية أوقاف قنا.

وأكد محمد عبد السلام، أمين المتابعة والتواصل الاجتماعي بالأمانة المركزية للحزب، والمشرف على تنظيم فعالية المسابقة، على أن يتم ذلك في جميع مقرات وأمانات حزب مستقبل وطن بقنا بالمراكز العشرة لإتاحة الفرصة لجميع الوحدات الحزبية والقاعدية للإشتراك في المسابقة من القري والنجوع والوحدات المحلية.

وأضاف المشرف العام على المسابقة، إن الهدف من إجراء المسابقة داخل مقرات حزب مستقبل وطن بالمراكز، هو تشجيع الشباب والفتيات من أعضاء الحزب علي روح التنافس من خلال مسابقة حفظ القرآن الكريم، وحثهم علي التسامح وقبول الآخر لجميع الأعمار المختلفة ونبذ الأفكار المتطرفة وقبول الآخر لجميع الأعمار المختلفة.

وأشار "عبد السلام"، إلي ضرورة دعم الفائزين في مستويات التلاوة والتجويد، لافتا إلي مشاركة عشرة مراكز وهم، أبو تشت، وفرشوط، ونجع حمادي، ودشنا، والوقف، وقنا، وبندر قنا، والقفط، وقوص، ونقادة.

ومن جانبها، أوضحت النائبة سحر صدقي، رئيس الهيئة البرلمانية بالمحافظة، وأمينة المرأة بالمحافظة، إن الهدف من إجراء من مسابقة القرآن، نشر ثقافة التسامح وتوعية الشباب والفتيات بأن القرآن الكريم يدعو إلي الوسطية والإعتدال، مشيرة إلى إن المسابقة سوف يتم تنفيذها على أربع مستويات، المستوي الاول القرآن الكريم كاملا، والمستوي الثاني ثلاث أرباع القرآن، والمستوي النصف الاخير للقرآن الكريم، والمستوي الرابع الربع الأخير للقرآن.

وأضافت "صدقى"، أن المشاركة المجتمعية التي ينفذها حزب مستقبل وطن بقنا في الأنشطة التعلمية والرياضية والثقافية والدينية ومسابقات القرآن الكريم تساعد علي نشر رؤية الحزب ورسالته وأهدافه وسط المجتمع.

وأشارت أمينة المرأة بالمحافظة، بأن إجراءات الاختبارات في المسابقة سوف تستمر خلال شهر رمضان، لمقرات الحزب بالمراكز طبقا الخطة التنفيذية الموضوعة من اللجنة المنظمة المسابقة، والتي تضم نخبة من كبار علماء الدين بالمحافظة ومديرية الأوقاف بقنا، لافتة إلى تنظيم احتفالية كبري فى ختام المسابقة، بمدينة قنا.

يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي التي ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب.