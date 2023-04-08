أحمد عادل: التتويج بدوري المحترفين لليد جاء في توقيت مثالي

أبدى أحمد عادل، لاعب الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي، سعادته بالفوز على الزمالك والتتويج بلقب دوري المحترفين، مؤكدًا أن الفريق استحق اللقب عن جدارة واستحقاق.

وقال أحمد عادل عقب المباراة: التتويج بلقب دوري المحترفين جاء في توقيت مثالي للغاية، بعد غياب اللقب عن خزائن النادي منذ 4 أعوام.

وتابع أحمد عادل: سنحتفل بالتتويج بلقب دوري المحترفين لكرة اليد اليوم، ثم سنبدأ الاستعداد سريعًا لبطولة كأس مصر، بالإضافة إلى بطولتي السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس الإفريقية.

ووجه أحمد عادل التهنئة لجماهير النادي الأهلي، مؤكدًا أنها كانت الداعم الرئيسي للفريق خلال مراحل البطولة.

وحصد فريق الأهلي لقب بطولة دوري المحترفين لكرة اليد، متفوقًا على نادي الزمالك، بنتيجة 24-21، في اللقاء الذي جمع بينهما على صالة نادي «هليوبوليس» بمدينة الشروق، في إطار مواجهات الجولة الأخيرة من منافسات المرحلة الثالثة والأخيرة من منافسات دوري المحترفين لكرة اليد.