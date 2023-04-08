روسيا تعلن خفض إنتاجها النفطي خلال الشهر الماضي بـ700 ألف برميل يوميا

قال مصدر مطلع إن وزارة الطاقة الروسية اليوم الجمعة، أكدت أن موسكو خفضت إنتاجها من النفط خلال الشهر الماضي بمقدار 700 ألف برميل يوميا، وهو ما يزيد على حجم الخفض الذي تعهدت فيه سابقا وكان 500 ألف برميل يوميا.



من ناحيتها قالت وكالة بلومبرج للأنباء، إن هذه الأرقام لا تتماشى مع بيانات صادرات روسيا من النفط وإمدادات الخام للمصافي المحلية، وهو ما يثير المزيد من الغموض حول حجم الإنتاج الفعلي لروسيا.



يذكر أن الحكومة الروسية تعهدت في فبراير الماضي بخفض إنتاجها من النفط بمقدر 500 ألف برميل يوميا خلال الفترة من مارس إلى ديسمبر المقبل ردا على القيود التجارية التي تفرضها الدول الغربية على موسكو، بما في ذلك حظر الاتحاد الأوروبي لاستيراد النفط الخام الروسي، وقرار مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى وضع سقف لأسعار صادرات هذا الخام.



ويأتي ذلك في حين تعهدت 8 دول أعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وبينها السعودية بخفض طوعي لإنتاج النفط بمقدار 1.6 مليون برميل يوميا اعتبارا من أول مايو المقبل بهدف منع تراجع الأسعار وضمان استقرار السوق.



وقالت بلومبرج، إن القرار المفاجئ لدول أوبك وحلفائها في أوبك بلس، دفع أسعار النفط إلى الارتفاع خلال الأيام الماضية، مع توقعات بعودة السعر إلى 100 دولار للبرميل.