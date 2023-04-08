إقبال جماهيرى كبير فى الليلة الثامنة لـ«هل هلالك» بساحة الهناجر

شهدت الليلة الثامنة من برنامج "هل هلالك" بنسخته السابعة، الذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، إقبالا جماهيريا كبيرا، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.

وامتلأت جنبات المسرح بالجمهور، حتى أن منهم من فضل مشاهدة البرنامج واقفا، بدلًا من أن يغادر المسرح، كما فضل البعض افتراش أرض مسرح ساحة مركز الهناجر، لمشاهدة الفقرات.

وشارك البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، بمجموعة من أشهر استعراضات الفرقة القومية للفنون الشعبية برئاسة المخرج هانى النابلسي، إلى جانب عدد من الفقرات المميزة للسيرك القومى برئاسة الفنان وليد طه.

كما قدمت الفرقة القومية للفنون الشعبية، مجموعة من أشهر استعراضاتها والتى تميزت بها طوال تاريخها الفني، منها "الشمعدان، دبكة المجوز، أغاني البنات، فتوات قبلي، الحجالة، الحصان، أم الخلول، التنورة، المانبوطي" .

وعاش جمهور هل هلالك، مع مجموعة من فقرات السيرك القومي، التى تجذب أنظار الأسرة المصرية بمختلف أعمارها، منها "الساحر، المهرج، الجونجلير، التوازن، الدودة الشقية، الأنتيبوت، المطبخ الصينى، الكرابيج".

ومن المقرر أن تقدم الفرقة القومية للفنون الشعبية حفلتها مع السيرك القومى اليوم السبت، وأيضا تقدم حفلة يوم 18 رمضان الموافق 9 أبريل مع فرقة رتيبة الحفنى لذوى الاحتياجات الخاصة.

يشار إلى أن برنامج "هل هلالك 7" يقام فى الثامنة والنصف مساء يوميا، فى الفترة من ٨ رمضان حتى 22 رمضان الموافق 30 مارس وحتى 13 أبريل، ومفتوح مجانا للجمهور كخدمة فنية وثقافية.