الصين تبدأ تدريبات عسكرية تستمر ثلاثة أيام حول تايوان

قال الجيش الصيني، اليوم السبت، إنه بدأ تدريبات عسكرية حول تايوان تستمر ثلاثة أيام ، بعدما أثارت رئيسة تايوان تساي إنج-وين غضب بكين بزيارة الولايات المتحدة.



وقال بيان لجيش التحرير الشعبي، إن التدريبات تجري "وفقا للخطة" في شمال وجنوب وشرق تايوان، دون تقديم مزيد من التفاصيل.



من جانبها قالت تايوان إن الجيش سوف "يدافع عن بلادنا" وتم نشر الأصول.



والتقت رئيسة تايوان مع رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي وأجرت معه محادثات في كاليفورنيا يوم الأربعاء.



وكان الاجتماع بين تساي والمشرع الجمهوري البارز هو الأول من نوعه على الأراضي الأمريكية.



وأدانت بكين الزيارة وتعهدت بالرد. وأعلنت الحكومة الصينية أمس الجمعة عقوبات ضد منظمتين أمريكيتين استضافتا رئيسة تايوان خلال الزيارة.



وتستهدف الإجراءات، التي أعلنتها وزارة الخارجية في بكين، "مكتبة رونالد ريجان" الرئاسية، خارج لوس أنجلوس، حيث التقت تساي برئيس مجلس النواب، مكارثي.



كما فرضت الصين عقوبات أيضا على "معهد هدسون" البحثي، الذي كرم رئيسة تايوان بجائزة القيادة، حسب البيان.



وقالت الخارجية الصينية إن "المؤسستين "قدمتا لتساي إنج-وين منصات وتسهيلات لأنشطة انفصالية خاصة بـ"استقلال تايوان"، في الولايات المتحدة، مضيفة أنهما "انتهكتا بشكل خطير مبدأ الصين واحدة، بالإضافة إلى اتفاقيات أمريكية مع بكين".



وفي أعقاب إعلان بكين عن التدريبات، قالت وزارة الدفاع الوطني التايوانية إن القوات المسلحة "راقبت الموقف وردت وفقا له بأصولنا للدفاع عن بلدنا".



وقالت الوزارة إنه حتى الساعة السادسة من صباح اليوم السبت بالتوقيت المحلي (2200 بتوقيت جرينتش يوم الجمعة)، تم رصد 13 طائرة حربية تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني حول تايوان خلال الساعات الـ24 الماضية.



وأضافت أن القوات المسلحة التايوانية "راقبت الموقف وكلفت طائرات الدورية الجوية القتالية والسفن البحرية وأنظمة الصواريخ الأرضية بالاستجابة لتلك الأنشطة".



وفي تحديث الساعة 11 صباحا (0400 بتوقيت جرينتش اليوم السبت) قالت الوزارة إنه تم رصد 42 طائرة حربية تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني و8 سفن حول تايوان خلال الساعات الخمس الماضية.



وقالت الوزارة على موقع تويتر "29 طائرة من الطائرات التي تم رصدها عبرت خط المنتصف الشمالي والأوسط والجنوبي لمضيق تايوان ودخلت منطقة تحديد الدفاع الجوي الجنوبية الغربية الخاصة بنا محاولة الضغط علينا".



وتعتبر تايوان خط المنتصف حدودا سياسية تحدد منطقة السيطرة الخاصة بها وكانت الصين تحترم هذا الخط بشكل عام في الماضي.



وأدان مجلس شئون البر الرئيسي في تايوان، الذي يتولى التعاملات مع بكين، اليوم السبت الترهيب العسكري الصيني لتايوان، قائلا إن مثل هذه التحركات تقوض السلم والاستقرار الإقليميين.



وقال المجلس في بيان "تايوان لن تخضع ولن تتعجل التحرك في مواجهة الاستفزاز".