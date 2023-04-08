ثنائي هجومي يقود تشكيل يوفنتوس لمواجهة لاتسيو بالدوري الإيطالي

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كشف ماسيمليانو أليجري المدير الفني لفريق يوفنتوس، عن التشكيل الذي سيخوض مواجهة لاتسيو مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 29 من الدوري الإيطالي.

ويستضيف فريق لاتسيو نظيره يوفنتوس على ملعب الأولمبيكو، في التاسعة من مساء اليوم السبت، في إطار منافسات مسابقة الدوري الإيطالي.

وجاء تشكيل يوفنتوس في مواجهة اليوم كما يلي:

حراسة المرمي: فويتشيك تشيزني.

الدفاع: جليسون بريمو، فيديريكو جاتي، أليكس ساندرو.

خط الوسط: نيكولو فاجيولي، خوان كوادرادو، أدريان رابيو، مانويل لوكاتيلي، فيليب كوستيتش.

الهجوم: أنخيل دي ماريا، دوشان فلاهوفيتش.