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أعداد جريدة الشروق
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توضيح جديد من السلطات السعودية بخصوص مواعيد العمرة

وكالات
نشر في: السبت 8 أبريل 2023 - 10:53 ص | آخر تحديث: السبت 8 أبريل 2023 - 10:53 ص
أصدرت وزارة الحج والعمرة السعودية توضيحا جديدا حول إمكانية تعديل موعد تصريح العمرة في حالة عدم التمكن من الحضور.

ووفق بيان نشرته الوزارة السعودية عبر حسابها في «تويتر»، أهابت بالمعتمرين جميعا ضرورة الالتزام بالمواعيد والحضور في الموعد المحدد بالتصريح.

وقالت الوزارة: «عند أداء العمرة.. تأكد أخي المعتمر من الحضور في الموعد المحدد في التصريح.. الالتزام بالمواعيد يضمن فرصتك».

وحدد البيان طريقة التعامل مع الحالات التي لا تتمكن لظروف طارئة من الالتزام بالموعد المحدد لها، في التصريح، قائلا: «في حال عدم التمكن من الحضور في الموعد المحدد يمكنك إلغاء التصريح وحجز موعد جديد».

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