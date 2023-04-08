وزير المالية الألماني يؤكد دعم الحكومة الاتحادية للولايات في تكاليف استقبال اللاجئين

في الخلاف حول رعاية العديد من اللاجئين في الولايات الألمانية، دافع وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر عن حجم الدعم الذي تقدمه الحكومة الاتحادية للولايات في هذا الشأن.

وقال ليندنر في تصريحات لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية الصادرة، اليوم السبت: "الحكومة الاتحادية تقدم بالفعل دعما هائلا للولايات. نقلنا جميع اللاجئين الوافدين من أوكرانيا إلى نظام الإعانات الاجتماعية، ما يعني أن الحكومة الاتحادية تدفع تكاليف معيشتهم، رغم أن الولايات مسئولة عن ذلك".

وذكر الوزير أن الولايات من الناحية المالية في وضع أفضل من الحكومة الاتحادية التي اضطرت إلى تحمل ديون كبيرة بسبب الأزمات وتواجه تحديات هائلة، قائلا: "من هذا المنطلق، كان يجب على الحكومة الاتحادية أن تطلب الدعم من الولايات وليس العكس".

ومن المقرر أن يلتقي المستشار شولتس، رؤساء حكومات الولايات في برلين في 10 مايو المقبل، لمناقشة تكاليف استقبال اللاجئين.

وانتقد ممثلو الولايات والبلديات وأحزاب المعارضة تصريحات وزيرة الداخلية الاتحادية نانسي فيزر، التي أوضحت فيها أنها لا تستطيع تفهم مطالب البلديات بمزيد من الأموال من الحكومة الاتحادية لإيواء اللاجئين والمهاجرين في هذا الوقت.

وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة الاتحادية خصصت لهذا الشأن 4ر4 مليار يورو في عام 2022، وتولت تكاليف الإعانات الاجتماعية للاجئين الوافدين من أوكرانيا، كما وعدت الولايات والبلديات بمبلغ 75ر2 مليار يورو كدعم إضافي في مرحلة مبكرة.