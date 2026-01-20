صيب متضامنان أجنبيان، الثلاثاء، جراء الاعتداء عليهما من مستوطنين إسرائيليين بمدينة أريحا شرقي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها تعاملت مع إصابتين ناتجتين عن اعتداء مباشر نفذه مستوطنون بحق متضامنين كانوا متواجدين في منطقة شلال العوجا.

وذكر شهود عيان للأناضول أن مجموعة من المستوطنين اقتحمت المنطقة بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، واعتدت على المتضامنين الأجنبيين.

وأوضح الشهود أن اعتداء اليوم يأتي في إطار اعتداءات متكررة تستهدف منطقة شلال العوجا والمواطنين الفلسطينيين، في محاولة لتهجيرهم من أراضيهم.

ويُعد تجمع شلال العوجا البدوي من أكثر التجمعات البدوية تعرضًا لاعتداءات المستوطنين خلال الأيام الأخيرة.

وأسفرت هذه الاعتداءات عن تهجير 37 عائلة فلسطينية خلال أيام، بينها 20 عائلة اضطرت لتفكيك مساكنها ومغادرتها أمس الاثنين، نتيجة تصاعد المضايقات والهجمات.

وكانت 17 عائلة هجّرت من التجمع ذاته في 12 يناير الجاري، بعد تعرضها لهجمات متكررة، في سياق سياسة تهجير قسري تستهدف التجمعات البدوية في الأغوار، وسط غياب أي حماية فعلية من قوات الاحتلال.

ووفق تقرير سنوي، لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، أسفرت اعتداءات المستوطنين خلال العام 2025 عن مقتل 14 فلسطينيا، وتهجير 13 تجمعاً بدوياً تضم 197 عائلة بواقع 1090 فردا.

ومنذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة في 8 أكتوبر 2023، التي استمرت عامين، كثفت إسرائيل عبر جيشها ومستوطنيها اعتداءاتها في الضفة، بالقتل والاعتقال والتهجير والتوسع الاستيطاني، تمهيدا لضم الضفة إلى إسرائيل.

وأسفرت تلك الاعتداءات عن استشهاد ما لا يقل عن 1107 فلسطينيين، وإصابة نحو 11 آلاف آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 21 ألفاً، بحسب معطيات رسمية فلسطينية.​​​​​​​