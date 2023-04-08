 مساعد بوتین یعقد لقاءات في طهران - بوابة الشروق
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مساعد بوتین یعقد لقاءات في طهران

د ب أ
نشر في: السبت 8 أبريل 2023 - 9:59 م | آخر تحديث: السبت 8 أبريل 2023 - 9:59 م

وصل إیجور لیفیتین، مساعد الرئیس الروسي فلادیمیر بوتین، إلی العاصمة طهران مساء أمس الجمعة، في زیارة تستمر یومین للقاء المسئولين الإيرانيين، وإجراء دراسات حول المشاریع المشترکة بین البلدین، حسبما أفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية إسنا اليوم السبت.

ومن المقرر أن یلتقي لیفیتین مع النائب الأول للرئیس الإيراني محمد مخبر، ووزیر الطرق وإعمار المدن مهرداد بذرباش، الیوم السبت، فضلا عن لقائه أمین المجلس الأعلی للأمن القومي علي شمخاني یوم غد الأحد.

وتترکز اللقاءات علی مشروع السكك الحديدية لممر الشمال-الجنوب والمشارکة الروسیة فیه.

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