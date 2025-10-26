رئيس إندونيسيا يؤكد أهمية شراكة الآسيان وأمريكا من أجل السلام

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

شدد الرئيس الإندونيسي برابوو سوبیانتو على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) والولايات المتحدة من أجل إحلال السلام والانفتاح والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وأدلى برابوو بهذه التصريحات خلال القمة الـ 13 بين الآسيان والولايات المتحدة، التي عُقدت اليوم الأحد في مركز كوالالمبور للمؤتمرات في ماليزيا، وفقا لما ذكرته وكالة (أنتارا) الإندونيسية.

وقال برابوو، وفقا لبيان أمانة الرئاسة الإندونيسية: "لطالما كانت الولايات المتحدة، ويجب أن تظل، شريكا في النمو والسلام في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. وساعدت مشاركة الولايات المتحدة، كمساهم في النمو، في بناء رابطة آسيان أقوى وأكثر ترابطا."

وأكد برابوو أيضا على أهمية المسئولية الأخلاقية للمجتمع الدولي في التعامل مع الأزمات الإنسانية في فلسطين.

وقال برابوو إن "إندونيسيا تثمن نتائج قمة شرم الشيخ من أجل السلام وقيادتكم، السيد الرئيس (دونالد ترامب)، في دفع خريطة عمل موثوقة نحو سلام دائم."

واختتم برابوو تصريحاته مؤكدا التزام إندونيسيا بدعم جهود توفير المساعدات وإعادة الإعمار في غزة، بما في ذلك المشاركة في مهام إعادة الاستقرار متعددة الجنسيات.

وأضاف أن إندونيسيا مستعدة لنشر قوات لحفظ السلام حيثما تتطلب الحاجة إلى توفير الحماية وإنفاذ القانون.