نجم الأهلي السابق يوضح حقيقية مفاوضات ديانج

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم النادي الأهلي السابق، عن حقيقة ما يثار بشأن رغبة نادي بيراميدز في التعاقد مع المالي أليو ديانج لاعب خط وسط الفريق الأحمر.

ويحيط الغموض بمستقبل ديانج مع الأهلي رغم استمراره حاليا مع الفريق، حيث كانت أنباء قد ترددت قبل بداية الموسم، حول رغبة اللاعب في خوض تجربة جديدة خارج أسوار القلعة الحمراء، بعدما كان قد أعير للخلود السعودي الموسم الماضي.

وقال شوبير عبر حسابه على "إكس": "من الآخر بيراميدز لم يفاوض ديانج وبيراميدز لن يدخل في خناقة مع أي أندية في موضوع ضم اللاعبين دي فترة وانتهت خلاص".

وأضاف: "كمان موضوع ال ٢ مليون دولار وال ٣ مليون اصلا مش سياستهم دلوقتي بس خلاص".

يذكر أن خط وسط بيراميدز يضم ثنائي أجنبي وهما البوركينابي بلاتي توريه والمغربي وليد الكرتي.