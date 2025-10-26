الاحتلال يضرم النار في منزل بمخيم نور شمس

أضرمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، النار في منزل يعود لعائلة جوابرة في حي المنشية بمخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم.

وأفادت مصادر محلية بأن ألسنة النيران شوهدت تتصاعد في أجواء المخيم، في وقت يتعذر فيه الوصول إلى المنطقة أو معرفة تفاصيل ما يجري، بسبب الحصار المطبق الذي تفرضه قوات الاحتلال، بحسب وكالة معا القلسطينية.

ويأتي ذلك في ظل استمرار عدوان الاحتلال وحصاره المشدد على مخيم نور شمس لليوم الـ260 على التوالي، وعلى مدينة طولكرم ومخيمها لليوم الـ273، حيث تواصل قوات الاحتلال إغلاق جميع مداخل المخيمين بالسواتر الترابية والمكعبات الإسمنتية، إلى جانب نصب بوابات حديدية على عدد من المداخل الرئيسية، وسط سماع أصوات إطلاق نار كثيف داخل المخيمين.

وأدى التصعيد المتواصل إلى تهجير قسري لأكثر من خمسة آلاف عائلة من مخيمي طولكرم ونور شمس، أي ما يزيد على 25 ألف مواطن، وتدمير أكثر من 600 منزل تدميراً كلياً، و2,573 منزلاً تضررت جزئياً، في ظل تحويل المخيمين إلى مناطق شبه خالية من السكان.

وأسفر العدوان حتى الآن عن استشهاد 14 مواطناً، بينهم طفل وامرأتان، إحداهما في الشهر الثامن من الحمل، إضافة إلى عشرات الإصابات والاعتقالات، وتدمير واسع طال البنية التحتية والمنازل والمحال التجارية والمركبات.