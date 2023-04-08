فرقة النيل للفنون الشعبية تختتم لياليها الرمضانية بمتحف «مختار»

في ختام البرنامج الرمضاني بمركز محمود مختار الثقافي، يستضيف المركز فرقة النيل للفنون الشعبية لتمتع الجمهور بفقراتها المتميزة وذلك بدءًا من الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الاثنين، الليلة التاسعة عشر من ليالي شهر رمضان المعظم، ويحضر حفل الختام الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية وعدد من قيادات القطاع.

وكانت الإدارة العامة للتنشيط الثقافي قد أعدت برنامجاً فنياً وثقافياً متنوعاً، أضاء أمسيات مركز محمود مختار في رمضان شمل عروضٍ للفنون التشكيلية ولمنتجات الحرف التقليدية وورش حية في الفنون والمجالات التراثية صاحبها عروض لفرق شعبية وطربية مختلفة أسعدت الجمهور وقدمت لهم أمسيات عامرة بالبهجة والفن.

ووجهت الإدارة دعوة عامة لحضور الجمهور ختام البرنامج ومشاركته في العرض الختامي وفقراته المتنوعة، معتبرة أن نجاح البرنامج يرجع في المقام الأول للتفاعل الجماهيري طوال فترة الفعاليات، كذلك للتعاون البناء بين القطاع مع عددٍ من المؤسسات والمراكز الثقافية، فضلاً عن برنامج مميز أعده وساهم في نجاحه فريق عمل واعٍ ومخلص من الإدارة العامة للتنشيط الثقافي والإدارة المركزية لمراكز الإنتاج الفني.