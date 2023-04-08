 فرقة النيل للفنون الشعبية تختتم لياليها الرمضانية بمتحف «مختار» - بوابة الشروق
السبت 8 أبريل 2023 5:01 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار مالك نادي بيراميدز بإيقاف الاستثمار في مصر؟

النتـائـج تصويت

فرقة النيل للفنون الشعبية تختتم لياليها الرمضانية بمتحف «مختار»

شيماء شناوي
نشر في: السبت 8 أبريل 2023 - 4:19 ص | آخر تحديث: السبت 8 أبريل 2023 - 4:19 ص

في ختام البرنامج الرمضاني بمركز محمود مختار الثقافي، يستضيف المركز فرقة النيل للفنون الشعبية لتمتع الجمهور بفقراتها المتميزة وذلك بدءًا من الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الاثنين، الليلة التاسعة عشر من ليالي شهر رمضان المعظم، ويحضر حفل الختام الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية وعدد من قيادات القطاع.

وكانت الإدارة العامة للتنشيط الثقافي قد أعدت برنامجاً فنياً وثقافياً متنوعاً، أضاء أمسيات مركز محمود مختار في رمضان شمل عروضٍ للفنون التشكيلية ولمنتجات الحرف التقليدية وورش حية في الفنون والمجالات التراثية صاحبها عروض لفرق شعبية وطربية مختلفة أسعدت الجمهور وقدمت لهم أمسيات عامرة بالبهجة والفن.

ووجهت الإدارة دعوة عامة لحضور الجمهور ختام البرنامج ومشاركته في العرض الختامي وفقراته المتنوعة، معتبرة أن نجاح البرنامج يرجع في المقام الأول للتفاعل الجماهيري طوال فترة الفعاليات، كذلك للتعاون البناء بين القطاع مع عددٍ من المؤسسات والمراكز الثقافية، فضلاً عن برنامج مميز أعده وساهم في نجاحه فريق عمل واعٍ ومخلص من الإدارة العامة للتنشيط الثقافي والإدارة المركزية لمراكز الإنتاج الفني.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك