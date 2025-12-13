القيادة الوسطى الأمريكية تؤكد مقتل جنديين ومدني في سوريا

أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية، أن مسلحا من تنظيم داعش نصب كمينًا مسلحًا ضدّ أفراد أمريكيين في سوريا.

وقالت في بيان: «قُتل اثنان من أفراد الخدمة العسكرية الأمريكية ومدني أمريكي واحد، وأُصيب ثلاثة آخرون، جراء كمين نصبه مسلح منفرد من تنظيم داعش في سوريا. وقد تمّ الاشتباك مع المسلح وقتله».

وأضافت: «احترامًا لعائلات الضحايا، ووفقاً لسياسة وزارة الدفاع، سيتم حجب هويات أفراد القوات المسلحة حتى مرور 24 ساعة على إبلاغ ذويهم.. سيتم تقديم المزيد من المعلومات حال توفرها».

وفي وقت سابق من اليوم، قُتل عنصر من قوات الأمن السورية وجنديان أمريكيان اثنان ومترجم أمريكي في حادث إطلاق نار قرب مدينة تدمر، بمحافظة حمص.

ويعد الهجوم على القوات الأمريكية الأول الذي يسفر عن سقوط قتلى منذ سقوط الرئيس السوري بشار الأسد قبل عام.

وتملك الولايات المتحدة قوات متمركزة في شمال شرقي سوريا في إطار جهود مستمرة منذ 10 سنوات لمساعدة قوة يقودها الأكراد هناك في محاربة تنظيم داعش