 استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في شمال غرب الضفة الغربية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في شمال غرب الضفة الغربية

أ ش أ
نشر في: السبت 8 أبريل 2023 - 10:07 م | آخر تحديث: السبت 8 أبريل 2023 - 10:07 م

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم، استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات اندلعت في بلدة "عزون" شرق محافظة "قلقيلية" بشمال غرب الضفة الغربية المُحتلة.

وأضافت الوزارة، في بيان صحفي مقتضب، أن الشاب عائد عزام محمود سليم (20 عامًا) ارتقى متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الحي في البطن والصدر.

وقالت مصادر فلسطينية في قلقيلية إن مواجهات اندلعت عند مدخل البلدة سالفة الذكر، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، والصوت، صوب الشبان، ما أدى إلى إصابة الشاب سليم بالرصاص الحي بصورة حرجة في البطن والصدر، ونقل على إثرها إلى مستشفى درويش نزال في قلقيلية، حيث أعلن الأطباء عن استشهاده متأثره بإصابته.

وبارتقاء الشاب سليم، ترتفع حصيلة الشهداء منذ مطلع العام الجاري إلى 95 شهيدًا بينهم 17 طفلا وسيدة، وشاب من بلدة "حورة" في النقب داخل أراضي الـ 1948.


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