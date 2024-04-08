نشر الرئيس الأمريكي جو بايدن، مقطع فيديو قصيرًا على منصة «إكس» لتشجيع الأمريكيين على ارتداء ما يحمي أعينهم عند مشاهدة كسوف الشمس.

وقال بايدن في مقطع فيديو يظهره وهو يرتدي نظارة الكسوف وينظر نحو السماء من الشرفة خارج الغرفة الزرقاء بالبيت الأبيض: «أيها الناس، استمتعوا بالكسوف، وافعلوا ذلك بحذر لا تكونوا سخيفين».

ومن نفس المكان الذي شاهد فيه ترامب كسوف الشمس في عام 2017، ناشد بايدن الأمريكيين حماية أعينهم، وذلك بحسب ما نشره موقع «سكاي نيوز عربية».

ويسافر بايدن إلى ولاية ويسكونسن التي ستشهد، مثل واشنطن، كسوفًا جزئيًا يوم الاثنين.

An eclipse is worth marveling at.



But don't be silly, folks – play it safe and wear protective eyewear. pic.twitter.com/S6REAiZ735 — President Biden (@POTUS) April 8, 2024

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، إنها ليس لديها تفاصيل لمشاركتها حول ما إذا كان بايدن سينظر إلى هذه الظاهرة.

ويحاول الرئيس الأمريكي التفاعل مع الفئات الأصغر سنا في الفترة الأخيرة بعد استطلاعات للرأي أشارت إلى تراجع شعبيته وسط الشباب، بسبب السياسات الأمريكية الخارجية تجاه الحرب الإسرائيلية على غزة، وأيضا بسبب قلق كثيرين من وضعه الصحي وكبر سنه.

ويتابع الملايين عبر مناطق كثيفة السكان في أمريكا الشمالية كسوفًا كليًا للشمس، اليوم الاثنين، حيث يحجب القمر الشمس تمامًا لأكثر من أربع دقائق في بعض المناطق.

وستكون رؤية الكسوف ممكنة، إذا سمحت الأحوال الجوية، على طول مسار يبدأ في المكسيك ثم يعبر الولايات المتحدة إلى كندا.

واحتشد هواة مشاهدة الكسوف في أماكن على طول «مسار الكسوف الكلي» بما في ذلك مدينة فريدريكسبرج في وسط تكساس، حيث سيحدث الكسوف الكلي بعد الساعة الواحدة والنصف ظهرًا (بالتوقيت المحلي).

وبمدة تصل إلى أربع دقائق و28 ثانية سيكون الكسوف المنتظر أطول من الكسوف الكلي الذي حدث عبر أجزاء من الولايات المتحدة في عام 2017، والذي استمر نحو دقيقتين و42 ثانية.

وتقول إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) إن الكسوف الكلي في أي مكان يمكن أن يستمر لمدة تتراوح من 10 ثوان إلى نحو سبع دقائق ونصف الدقيقة.

ويعيش نحو 32 مليون شخص في الولايات المتحدة ضمن مسار الكسوف الكلي، ويتوقع المسئولون الاتحاديون أن يسافر خمسة ملايين شخص آخرين ليكونوا هناك. وقال خبراء الأرصاد إن الطقس قد يكون غائمًا في جزء كبير من مسار الكسوف الكلي.