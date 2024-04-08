 فيديو.. بايدن يستغل الكسوف ويوجه رسالة بالنظارة السوداء - بوابة الشروق
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فيديو.. بايدن يستغل الكسوف ويوجه رسالة بالنظارة السوداء

 وكالات
نشر في: الإثنين 8 أبريل 2024 - 9:57 م | آخر تحديث: الإثنين 8 أبريل 2024 - 9:57 م

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