كولو مواني ينتقل إلى توتنهام

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن نادي توتنهام هوتسبير، مساء اليوم الإثنين، التعاقد مع اللاعب الفرنسي راندال كولو مواني من صفوف باريس سان جيرمان.

وأغلق سوق الانتقالات الصيفية 2025 أبوابه في الدوري الإنجليزي هذا المساء، في تمام الساعة 19:00 بتوقيت بريطانيا.

كشف توتنهام نجاحه في الحصول على خدمات كولو مواني من باريس سان جيرمان، معارًا حتى يونيو المقبل من عام 2026.

وبات كولو مواني الصفقة الأخيرة لتوتنهام في الميركاتو الصيفي بعد أن ضم فريق المدرب الجديد توماس فرانك كلًا من تشافي سيمونز ومحمد قدوس وماتياس تيل وكيفين دانسو ولوكا فوسكويتش وكوتا تاكاي وجواو بالينيا إلى صفوفه.