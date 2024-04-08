حكومة غزة: مليون إصابة بالأمراض المعدية جراء النزوح

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، في بيان اليوم الاثنين، وجود أكثر من مليون إصابة بالأمراض المعدية جراء النزوح في قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب إسرائيل مدمرة منذ أكثر من نصف سنة.

وقال المكتب في تحديث لأهم إحصائيات الحرب الإسرائيلية على القطاع: "مليون و89 ألف إصابة بالأمراض المعدية بسبب النزوح، و8 آلاف حالة التهاب الكبد الوبائي".

وأجبرت إسرائيل خلال الحرب معظم الفلسطينيين في شمال القطاع ووسطه على النزوح إلى مدينة رفح المحاذية لمصر.

وأشار إلى وجود "10 آلاف مريض سرطان يواجهون الموت وبحاجة إلى علاج، و11 ألف جريح جراحهم خطيرة بحاجة للسفر للعلاج لإنقاذ حياتهم".

وأوضح أن إسرائيل "ارتكبت 2941 مجزرة داخل القطاع" منذ 7 أكتوبر الماضي.

وأكد أن الحرب خلفت "140 شهيدا من الصحفيين، و65 من الدفاع المدني، و485 شهيداً من الطواقم الطبية، و7 آلاف مفقود"، موضحا أن 17 ألف طفل يعيشون بدون والديهم أو بدون أحدهما".

وعن ضحايا المجاعة التي عصفت بمناطق في القطاع، قال المكتب إن "30 طفلا استشهدوا بسبب المجاعة"، بالإضافة إلى "60 ألف سيدة حامل مُعرّضة للخطر لعدم توفر الرعاية الصحية".