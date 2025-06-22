إيران: المصابون جراء ضربات أمريكا لم تظهر عليهم أي أعراض تشير لعدوى إشعاعية

قالت إيران، اليوم الأحد، إن المصابين جراء ضربات أمريكا لم تظهر عليهم أي أعراض تشير لعدوى إشعاعية، وفقا لنبأ عاجل نشرته قناة العربية.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت الحكومة الإيرانية، إنه لا خطر على سكان المناطق المحيطة بالمواقع النووية المستهدفة.



وأكدت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني أنه لا خطر على سكان المناطق المحيطة بالمواقع النووية في نطنز وأصفهان وفوردو، وأنهم يستطيعون مواصلة حياتهم اليومية بشكل طبيعي.

وأضافت مهاجراني في تصرحات صحفية: "أُعلن أنه لا يوجد أي خطر على سكان المناطق المحيطة بالمواقع النووية مثل نطنز وأصفهان وفوردو، وأن هؤلاء الأشخاص يستطيعون مواصلة حياتهم بثقة"، وفقا لإعلام إيراني.

وأكد نائب محافظ قم السياسي أن الدخان الكثيف الذي تصاعد في وقت سابق من اليوم على طريق قم-طهران القديم يعود إلى وجود مواد حارقة في ثكنة عسكرية تعرضت للهجوم، ولا علاقة لها بفوردو و لا تقع في نفس المنطقة.

وشنت لولايات المتحدة ليلة الأحد ضربات على ثلاث منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن طهران يجب أن توافق على "إنهاء هذه الحرب"، وإلا فإن إيران ستواجه عواقب أكثر خطورة.