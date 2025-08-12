 ليفربول وسلوت يرفضان رحيل كييزا - بوابة الشروق
الثلاثاء 12 أغسطس 2025 2:30 ص القاهرة
ليفربول وسلوت يرفضان رحيل كييزا

الشروق
نشر في: الثلاثاء 12 أغسطس 2025 - 1:51 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 12 أغسطس 2025 - 1:51 ص

كشفت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الإثنين، أن نادي ليفربول رفض رحيل لاعبه فيديريكو كييزا، خلال فترة فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت"، لم تنجح محاولات إنتر ميلان ونابولي في الأيام الأخيرة، لضم فيديريكو كييزا.

أضافت أن اللاعب عقد اجتماعًا مباشرًا مع آرني سلوت، كما التقى وكيله مع إدارة ليفربول، وكانت الإجابات قاطعة، أن النادي بحاجة إلى كييزا.

أوضحت "لاجازيتا ديلو سبورت"، أن ليفربول يريد استمرار اللاعب لانخفاض عدد لاعبي الجناح في الفريق.

كما أشارت الصحيفة إلى أنه مع تبقي 20 يومًا على الموعد النهائي لغلق باب القيد الصيفي، من السابق لأوانه اتخاذ أي قرارات حاسمة حول كييزا.

 


