القناة 12 الإسرائيلية: نتنياهو يرفض الصفقة الجزئية ويقبل فقط صفقة شاملة

قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إغلاق الباب أمام إمكانية التوصل إلى صفقة جزئية لإعادة المختطفين، بحسب ما ذكرته القناة 12.

وبحسب مصادر مقربة منه، لن يكون نتنياهو مستعدًا للتفاوض إلا وفق الشروط التي تضعها إسرائيل لإنهاء الحرب، وبشرط إعادة جميع المختطفين. وحتى ذلك الحين، لن يتعاون إطلاقًا في عملية التفاوض.

وأعرب محيط الوزير بتسلئيل سموتريتش، مساء اليوم، عن ارتياحهم للتقرير الذي يفيد بأن نتنياهو وافق على موقفه بأنه لا ينبغي عقد صفقات جزئية، بل ينبغي اتخاذ إجراءات حتى يتم التوصل إلى قرار وانتصار في أقصر وقت ممكن وبأكبر قدر ممكن من القوة.

لكن مصادر رفيعة المستوى مقربة منه قدرت أن سموتريتش سيطالب نتنياهو بالوقوف فعليا وراء هذه المسألة.

كان سموتريتش الوزير الوحيد الذي صوّت ضد خطة نتنياهو لاحتلال مدينة غزة، لأن نتنياهو رفض إعطاء الضوء الأخضر لعملية ستستمر إلى أجل غير مسمى.

وقال: "إذا لم نتجه نحو احتلال كامل ونفعل ذلك لمجرد التوصل إلى اتفاق، فلن يكون الأمر مجديًا. ربما تكون خطة رئيس الأركان أفضل".

وقال سموتريتش، مساء السبت، إنه فقد الثقة في قدرة نتنياهو على قيادة الجيش الإسرائيلي إلى ما أسماه النصر والحسم، وأنه يريد ذلك.