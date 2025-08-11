كشفت التحقيقات التي تجريها النيابة العامة أن ضحايا حادث منطقة الشاطبي على كورنيش الإسكندرية من محافظة القاهرة، وينتمون لأسرتين قررتا قضاء إجازة مصيف، لكن القدر لم يمهلهم إكمال نزهتهم، بعدما سالت دماؤهم على أرض عروس البحر الأبيض المتوسط.

ووفقًا للتحقيقات، فإنه قبيل منتصف نهار الأحد، وصلت الأسرتان بسيارتين إلى جانب طريق الكورنيش بمنطقة الشاطبي، في انتظار "سماسرة" اتفقوا معهم لتجهيز شقق المصيف. وبسبب تأخرهم، قرروا عبور الطريق إلى الجهة المقابلة لالتقاط صور تذكارية أمام البحر.

وأثناء عودتهم، أوقف الضحية الأول حركة المرور لمساعدة باقي أفراد الأسرتين على العبور، إلا أن سيارة أجرة "ميكروباص" قادمة بسرعة صدمتهم، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 7 آخرين.

وبضبط السائق ويدعى "م. ال. م"، قررت نيابة باب شرقي حبسه 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتسبب في وفاة شخصين وإصابة آخرين، وطلبت النيابة استمرار تحريات المباحث، والتقرير الفني لحالة السيارة بعد التحفظ عليها، وأقوال شهود العيان، ومراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة بمحيط الحادث.

وأسفر الحادث عن مصرع علي عبد الحليم عبد الحميد (50 عامًا) وهيام صلاح مرسي السيد (47 عامًا)، حيث صرحت النيابة بدفن الجثامين بعد نقلها إلى مسقط رأسهم بالقاهرة.

أما المصابون فهم: نور علي عبد الحميد (12 عامًا)، همس ممتاز حسين (12 عامًا)، باسم حمدان حسين (19 عامًا)، ممتاز حسين عواد (42 عامًا)، شيماء صلاح مرسي السيد (39 عامًا)، ملاك ممتاز حسين (18 عامًا)، وتسنيم علي عبد الحليم (30 عامًا). وقد غادر أحدهم المستشفى، فيما لا يزال آخرون بحالة حرجة ويحتاجون لتدخل جراحي لتركيب شرائح ومسامير.

وكان مدير أمن الإسكندرية اللواء رشاد فاروق قد تلقى إخطارًا بوقوع الحادث، فانتقلت الشرطة و6 سيارات إسعاف إلى الموقع، وتبين أن الميكروباص كان يسير بسرعة على طريق البحر، ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة وانقلابه واصطدامه بالمارة.

نُقلت الجثامين إلى مشرحة كوم الدكة، والمصابون إلى المستشفى الأميري الجامعي لتلقي العلاج، وتحرر المحضر رقم 18356 لسنة 2025 جنح باب شرقي، وأُحيلت الواقعة للنيابة العامة التي تباشر التحقيقات.