وزير خارجية روسيا يشارك في قمة ألاسكا بين ترامب وبوتين

أعلن نائب مدير إدارة الإعلام والصحافة بوزارة الخارجية الروسية أليكسي فادييف، اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، سيشارك في القمة الروسية الأمريكية في ألاسكا.

وقال فادييف خلال إحاطة إعلامية، اليوم الأربعاء: "نعم، أؤكد مشاركة سيرجي فيكتوروفيتش لافروف في هذه القمة، المقرر عقدها في ألاسكا يوم الجمعة المقبل"، وفقاً لوكالة سبوتنيك الروسية.

وكان الكرملين والبيت الأبيض، قد أعلنا في وقت سابق، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، سيجتمعان في ألاسكا، في 15 أغسطس الجاري.

ورغم تعدد الملفات المنتظر مناقشتها بين الرئيسين وفي مقدمتها الملف الأوكراني، فمن المتوقع أن تكون قضايا الشرق الأوسط من بين التفاهمات المحتملة، خاصة في ظل تقاطع المصالح للبلدين بالمنطقة، وتأثير الأزمة الأوكرانية على الوضع في الشرق الأوسط، فضلا عن القضية الفلسطينية.

ويتوقع الخبراء أن العديد من القضايا في المنطقة يمكن أن تذهب نحو الحل، إذا ما وقع تفاهم بين بوتين وترامب على المدى القريب، دون أن يحسم ذلك الأمر من اللقاء الأول.