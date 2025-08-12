انتقادات لخطط وزيرة الاقتصاد الألمانية لإنهاء دعم محطات الطاقة الشمسية

واجهت خطط وزيرة الاقتصاد الألمانية كاثرينا رايش لإنهاء دعم الدولة لمحطات الطاقة الشمسية الصغيرة الجديدة انتقادات.

وأعلنت الجمعية الاتحادية لصناعة الطاقة الشمسية اليوم الاثنين أن تنفيذ مثل هذا الاقتراح سيعرض أهداف المناخ للخطر ويدمر الصناعة بشدة والتي توظف نحو 150 ألف شخص.

وقالت الجمعية إن هناك حاجة إلى ظروف استثمارية موثوقة، بما في ذلك دعم الطاقة الشمسية التي لا يمكن استهلاكها في الموقع.

يذكر أن رايش تنتمي إلى الحزب المسيحي الديمقراطي، وهو أكبر حزب في الائتلاف. وكان هناك تحذيرات داخل الشريك الأصغر في الائتلاف، الحزب الاشتراكي الديمقراطي، بشأن التسبب في حالة من عدم اليقين.

ودعا حزب الخضر المعارض إلى تنظيم احتجاجات ضد خطط رايش. وقال نائب رئيس حزب الخضر سفين جيجولد لصحيفة أوجسبورجر ألجماين المحلية "أصدقاء الانتقال اللامركزي للطاقة في أيدي المواطنين يجب أن يقفوا الآن. سواء البلديات أو الشركات أو المزارعون أو حماة المناخ - سياسة رايش ستتسبب في وجود العديد من الخاسرين".