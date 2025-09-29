قالت الدكتورة رغدة الجميل، مدير إدارة علاج الإدمان بالإدارة المركزية للأمانة العامة للصحة النفسية، إن وزارة الصحة رصدت ارتفاعًا ملحوظًا في نسب إدمان الألعاب الإلكترونية بين مختلف الفئات العمرية، مشيرة إلى أن الأمر لم يعد مقتصرًا على الأطفال والمراهقين، بل امتد ليشمل الكبار أيضًا.

وأضافت في تصريحات هاتفية لقناة إكسترا نيوز، أن الوزارة أطلقت في نوفمبر الماضي مبادرة خاصة لمكافحة إدمان الألعاب الإلكترونية، تقوم على محورين أساسيين: التوعية بخطورة الاستخدام المفرط والأعراض المرتبطة به، والتدخل العلاجي للأشخاص الذين يطلبون المساعدة أو ترصد أسرهم المشكلة لديهم.

وأوضحت أن المبادرة لا تقتصر على جلسات التوعية التقليدية، وإنما تعتمد على معسكرات وأنشطة تفاعلية تناسب الفئة العمرية المستهدفة، بما يساعد على استعادة التوازن النفسي والاجتماعي للمشاركين.

وأكدت الجميل أن التصنيف الدولي للأمراض اعتبر "إدمان الألعاب الإلكترونية" اضطرابًا يحمل نفس معايير وتشخيصات الإدمان على المواد المخدرة، ومنها فقدان السيطرة، وتغيير الأولويات على حساب الدراسة أو العمل أو الأنشطة الاجتماعية، إضافة إلى الاعتمادية النفسية وما يصاحبها من أعراض انسحابية عند منع الشخص من ممارسة الألعاب، مثل التوتر الشديد ونوبات الغضب.

وشددت على أن الصحة النفسية للأبناء لم تعد رفاهية بل ركيزة أساسية لبناء أجيال متوازنة، مؤكدة استمرار الوزارة في التوسع بالمبادرات والبرامج العلاجية للحد من الظاهرة.