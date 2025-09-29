وزير الري: الدولة لن تسمح بضرر على المواطن خلال فترات التشغيل طويل الأمد للسد الإثيوبي

قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن تأثر السد العالي خلال سنوات الملء ارتبطت «بارتباك» ناتج عن عدم القدرة على توقع كميات المياه التي تُخصم أو تُطلق من المنبع وتوقيتاتها، رغم إمكانية تقدير الأمطار والتدفقات الواردة إلى السد خلال أسابيع قصيرة.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الصورة» مع الإعلامية لميس الحديدي، أن كميات المياه الواردة كانت «كبيرة» نتيجة الفيضانات، موضحا أن هذا الارتباك لم يشعر به الداخل المصري، في حين تأثرت السودان الشقيق «كثيرًا جدًا» بفترات فيضان بسبب كميات كبيرة، وأخرى شهدت «نقصًا حادًا أدى إلى جفاف وتوقف بعض محطات المياه» هناك.

وأضاف أن دخول المسار التفاوضي صاحبه إدخال «موضوعات جديدة ورفع سقف التوقعات، والابتعاد عما جرى التوصل إليه سابقًا»، مشيرا إلى النتائج الأسبوع الأول بجولة المفاوضات الأخيرة كانت تشير إلى «أننا نبتعد سريعا عن اتفاق سابق».

وأشاد ببيان وقرار الدولة بشأن وقف المفاوضات وإنهاء المسارات التفاوضية، عقب نهاية الفرصة التفاوضية المحددة بأربعة أشهر التي أطلقها البيان المشترك.

وشدد أن الموقف الحالي يطمئن المواطن إلى أن الدولة التي لم تسمح بوقوع أي ضرر عليه خلال فترة الملء ستفعل الأمر ذاته، وتحمي مصالح الشعب المصري، خلال فترات التشغيل طويلة الأمد مستقبلا.