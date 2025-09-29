رد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، على تساؤل الإعلامية لميس الحديدي حول جدوى التعويل على القانون الدولي في ملف سد النهضة، في ظل الواقع الراهن الذي يُظهر تراجع سطوة القانون على غرار ما يجري في غزة، ووقوف المجتمع الدولي متفرجًا.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الصورة» المذاع عبر شاشة «النهار» إن الدولة المصرية «لا تعوَل على مواقف الأطراف الدولية من مشكلة السد الإثيوبي»، مشددا أن مصر «دولة ذات سيادة وقوة».

وأضاف أن «ما عليه مصر من استقرار وأمان في ظرف إقليمي مشتعل إنما يعكس قوة الدولة مؤسساتها»، مشددا على تميز العلاقات مع دول إفريقيا خلال فترة الرئيس عبد الفتاح السيسي، داعيا إلى التفرقة بين حوض النيل الأبيض وحوض النيل الأزرق.

وأوضح أن إثيوبيا تحاول خلق تكتل من دول المنبع في مواجهة دولتي المصب، بينما تتمحور الإشكالية الراهنة في النيل الأزرق كمشكلة ثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا خلقتها إثيوبيا، ولا شأن لغالبية دول النيل الأبيض بها.

وكشف عن حجم مشروعات التعاون مع دول النيل الأبيض، التي تضم حفر 325 بئرًا لمياه الشرب للأهالي، بالإضافة إلى إنشاء 40 محطة تعمل بالطاقة الشمسية، إلى جانب إزالة الحشائش، وإنشاء مراسي وسدود لحصاد المياه ضمن برامج تنموية ممتدة.