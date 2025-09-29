رد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، على قلق المصريين على مياههم عقب الإعلان عن الافتتاح الرسمي لسد النهضة، قائلا إن الدولة لم ولن تترك المواطن المصري يتأثر بأي إجراءات أحادية تقع في المنابع أو مجرى النهر الأعلى.

وشدد خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الصورة» المذاع عبر شاشة «النهار» أن هذه الرسالة يجب أن تكون واضحة للشعب المصري للحاضر والمستقبل، مشيرا إلى أن الدليل على ذلك ما آلت إليه الأوضاع اليوم من دون أن يُسمح بضرر يقع على المواطنين.

وتساءل عن الموقف القانوني والفني تعليقا على افتتاح السد، مشددا أن «الموقف القانوني سواء بالاحتفال أو بدون الاحتفال وقبل وبعد الاحتفال، أن هذا السد أقيم بالمخالفة للقانون الدولي، وإعلان المبادي الموقع بين مصر والسودان وإثيوبيا، وغير قانوني وغير شرعي وسيبقى كذلك».

ووجه رسالة إلى الشعب المصري، قائلا: «أخاطب الجيل الحالي والقادم من المصريين، وأقول لهم إن هذا السد غير شرعي وسيظل كذلك، وعلى الأجيال الحالية والقادمة ألا تتطبع مع هذا السد وألا تتعامل معه كأمر طبيعي؛ إلا إذا تم التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لجميع الأطراف».

وعلق على النوايا الإثيوبية بإنشاء سدّين آخرين، قائلا إن الدولة المصرية لديها سيناريوهات للتعامل مع الحالات المختلفة.