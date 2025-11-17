رحلّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر يوم الاثنين، بشكل قسري 76 مريضًا ومرافقًا من القدس المحتلة إلى قطاع غزة.

وقال مركز معلومات وادي حلوة، إن قوات الاحتلال نقلت اليوم 76 مريضًا ومرافقًا من أبناء قطاع غزة من مدينة القدس باتجاه القطاع، عبر معبر كرم أبو سالم، بواسطة 3 حافلات و3 مركبات إسعاف.

وأضاف أن الدفعة ضمت 4 أطفال وعددًا من كبار السن من النساء والرجال، إضافة إلى شبان تواجدوا في القدس على مدار الـ26 شهرًا، بعدما وصلوا إليها قبل اندلاع الحرب وتواجدوا في 3 فنادق في حي الطور والصوانة.

وذكر أن المرضى كانوا قد تلقّوا علاجهم في مستشفيي المقاصد والمطلع، قبل استكمال ترتيبات إعادتهم إلى قطاع غزة اليوم.

وأكد المركز أن عددًا من أبناء القطاع الذين يحتاجون إلى علاج مستمر ما زالوا يتلقّون رعايتهم داخل مستشفيات القدس.