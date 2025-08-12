ثلاثة أرباع أعضاء الأمم المتحدة قد اعترفوا بالفعل أو قريبا بالدولة الفلسطينية، وكانت أستراليا يوم الاثنين آخر من وعد بذلك في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر.

وأفاد تقرير لوكالة الأنباء الفرنسية، أن هذا الزخم الدولي يأتي في ظل الحرب المستمرة في غزة منذ هجوم 7 أكتوبر 2023، ما أعاد إحياء الدعوات العالمية لمنح الفلسطينيين دولة مستقلة، في خطوة تتجاوز الرؤية التقليدية التي كانت تربط الاعتراف بالدولة الفلسطينية باتفاق سلام نهائي مع إسرائيل.

وبحسب إحصائية "فرانس برس"، فإن 145 دولة من أصل 193 عضوا في الأمم المتحدة اعترفت أو تعتزم الاعتراف بفلسطين، بينها فرنسا وكندا وبريطانيا.

1988 إعلان الدولة الفلسطينية

في 15 نوفمبر 1988، وخلال الانتفاضة الفلسطينية الأولى، أعلن الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات من الجزائر قيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس، وتبنّى المجلس الوطني الفلسطيني المنفي آنذاك خيار حل الدولتين.

وكانت الجزائر أول دولة تعترف رسميا بالدولة الفلسطينية، وتبعتها خلال أسبوع عشرات الدول، بينها معظم الدول العربية والهند وتركيا وأغلب دول إفريقيا وعدة دول في أوروبا الشرقية.

- 2010-2011: موجة اعترافات جديدة

شهدت تلك الفترة موجة دعم من دول أمريكا الجنوبية، بينها الأرجنتين والبرازيل وتشيلي، ردا على استمرار الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية.

- 2011-2012: اعتراف أممي

في عام 2011، انضمت فلسطين إلى منظمة اليونسكو كعضو كامل، وفي نوفمبر 2012، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح منح فلسطين صفة "دولة مراقب غير عضو"، ورفع العلم الفلسطيني لأول مرة في نيويورك. وفي 2015، قبلت المحكمة الجنائية الدولية فلسطين كدولة طرف.

- 2024-2025: موجة دعم جديدة

منذ اندلاع الحرب في غزة، اعترفت عدة دول جديدة بفلسطين، بينها أربع دول كاريبية (جامايكا، ترينيداد وتوباغو، باربادوس، الباهاماس) وأرمينيا، وأربع دول أوروبية (النرويج، إسبانيا، أيرلندا، سلوفينيا). وكانت هذه أول خطوة من نوعها في الاتحاد الأوروبي منذ اعتراف السويد عام 2014.

كما أعلنت فرنسا وبريطانيا وكندا أنها ستعترف بفلسطين في سبتمبر المقبل، فيما أكدت أستراليا اليوم موقفها الداعم.

من جهة أخرى، لم تعترف بعض الدول بعد، مثل المجر وجمهورية التشيك.

ويُتوقع أن تنضم دول أخرى مثل مالطا وفنلندا والبرتغال إلى قائمة المعترفين خلال الفترة المقبلة.