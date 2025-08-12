يستأنف فريق الاتفاق تدريباته الثلاثاء، على ملعب النادي في الدمام، بعدما حصل على إجازة 3 أيام عقب الانتهاء من فترة الإعداد الخارجية في البرتغال وإسبانيا.

ويدخل الاتفاق آخر مراحل برنامجه الاستعداد للموسم الجديد 2025-26، بعد مرحلة أولى في الدمام تبِعَها السفر إلى أوروبا وخوض عدد من المباريات التجريبية.

وبدأ المعسكر الخارجي في منطقة الجارف البرتغالية، وانتقل إلى مدينة ماربيا الإسبانية، وركز على تحسين الجاهزية البدنية، فيما ستكون المرحلة الثالثة.

وتعاقد النادي مؤخرًا مع الجناح الجنوب إفريقي موهاو نكوتا، والسلوفاكي أوندريج دودا، لاعب الوسط، والمهاجم المصري أحمد كوكا، والمدافع الكوستاريكي فرانشيسكو كالفو.